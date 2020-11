O Governo Regional dos Açores decidiu suspender a presença de público em eventos e competições desportivas, entre os quais os jogos do Santa Clara, devido à evolução da pandemia de covid-19.

Na terceira jornada do campeonato, a 29 de setembro, os açorianos foram autorizados a receber o Gil Vicente com mil pessoas nas bancadas, naquele que foi o primeiro jogo da Liga portuguesa com público após a retoma do campeonato.

O mesmo aconteceu na receção ao Sporting, no final do mês de outubro, em que cerca de mil adeptos marcaram presença no Estádio de São Miguel.