O público regressa esta terça-feira às bancadas do estádio da Luz para o jogo com o Spartak Moscovo e, para assinalar este regresso, o Benfica fez um vídeo especial.

No vídeo partilhado nas redes sociais do clube, é feita a analogia dos jogadores a equiparem-se no balneário, com Gonçalo Ramos como protagonista desta parte, com os adeptos a equiparem-se em casa. E a mensagem é: «A melhor equipa volta a estar junta.»

A última vez que o Estádio da Luz teve público, foi a 29 de outubro de 2020, diante do Standard Liège, encontro em que foi permitido o preenchimento de 7,5% da capacidade do Estádio. Desta vez, as regras permitem uma ocupação de 33% do total da lotação do recinto, mais de 20 mil espectadores.