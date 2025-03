George Foreman, antigo campeão mundial de pesos pesados e um dos maiores pugilistas de todos os tempos, morreu nesta sexta-feira aos 76 anos.

Foreman protagonizou, em 1974 no antigo Zaire, com Muhammad Ali um dos maiores combates da história - The Rumble in de Jungle - no qual perdeu o título que havia conquistado no ano anterior ao derrotar Joe Frazier, considerado o maior rival da carreira de Ali.

«É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso querido George Edward Foreman Sr., que faleceu pacificamente a 21 de março de 2025, rodeado pelos seus entes queridos», informou a família num comunicado.

Big George, como era conhecido, foi protagonista de uma das carreiras mais marcantes do boxe mundial. Foi ouro olímpico nos Jogos de 1968 (Cidade do México), aos 19 anos, antes mesmo de se tornar profissional e de vencer 37 lutas seguidas. Conquistou por duas vezes o título mundial de pesos pesados, a primeira com 21 anos e a segunda com 45, sendo o campeão mais velho da história.

George protagonizou alguns dos combates mais marcantes da história do boxe. Antes do famoso The Rumble in the Jungle com Muhammad Ali, derrotou o campeão invicto Joe Frazier, na Jamaica, em apenas dois assaltos.

Aos 28 anos, em 1977, Foreman interrompeu a carreira. Dedicou-se à religião para ser pastor na Igreja do Senhor Jesus Cristo e, dez anos mais tarde, voltaria aos ringues. Só em 1997, com 47 anos, é que pendurou as luvas definitivamente, após 76 vitórias, incluindo 68 nocautes, e apenas cinco derrotas.

O pugilista também ficou conhecido na área dos negócios, graças à George Foreman Grill, com o mítico slogan «Lean Mean Grilling Machine», levando milhões de pessoas a comprar a famosa grelha portátil.

