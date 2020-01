Luís Filipe Vieira

Estádio da Luz

Av. Eusébio da Silva Ferreira

1500-313 Lisboa

Bom, hm hm, 2020 vai ser o ano de todos os sonhos concretizados, não vai ficar nada por fazer. Hm hm

A minha primeira resolução é mudar os estatutos do Benfica.

A partir de agora, só poderão candidatar-se à presidência indivíduos com mais de 50 anos de sócio, hm hm, e com o nome Luís Filipe. Para proteger o Benfica, claro. É precisos salvaguardar o clube de presidentes feios e com nomes Rui, ou Gomes ou Silva. Hm hm

Também espero conseguir alcançar o Benfica de dimensão europeia. Eu que não me chame Luís Filipe se este ano não ganhamos um jogo na Liga Europa. Hm hm.

Na formação, vou falar com o Jorge Mendes sobre os nossos sub-11. Temos ali miúdos com potencial para 150 milhões, hm hm, e dois recém-nascidos na creche do Seixal com aspirações a Golden Boy 2020.

Aproveito e mudo o nome da academia em homenagem ao melhor presidente da história do Benfica: Academia Vieira Futebol Campus. Hm hm.

Se tiver tempo, ainda vou fundar a Universidade do Benfica, a Rádio do Benfica, o Hotel do Benfica, a Barbearia do Benfica, a Retrosaria do Benfica, os Caixilhos e Laminados do Benfica, e a Feira de Fumados e Enchidos do Benfica. Onde houver uma área de negócio, vai haver Benfica. Hm hm. É preciso diversificar.

Por fim, e se tudo correr bem, vou ao Preço Certo ganhar a montra final. Torradeira, 15 milhões. Ventoinha, 15 milhões. Televisor, 15 milhões. Automóvel, 15 milhões. Não custa nada.

Um 2020 glorioso para todos! Hm hm.

Jorge Nuno Pinto da Costa

Estádio do Dragão

Via Futebol Clube do Porto

4350-415 Porto

Ora bem, a minha grande resolução para dois mil e binte, é boltar a encontrar um grande amor brasileiro. Se não for uma moça, pode ser o Jesus, que há anos deseja casar com o Futebol Clube do Porto e já tem sotaque carioca. Seria um dois em um, penso eu de que.

Outro grande desejo para dois mil e binte é conseguir ficar acordado até às quatro da matina, que é a hora em que as festas do Uribe aquecem. Já decorei as músicas da Shakira, já só me falta dançar o despacito sem deslocar a anca.

Em dois mil e binte também espero contratar um especialista em infra-estruturas subterrâneas. Aqui no Dragon temos imensos problemas com túneis, e ainda hoje o Hulk chora como uma criança quando oube essa palabra.

Neste nobo ano também conto oferecer uma massagem tailandesa ao mister Conceição, que o homem anda muitíssimo stressado. Só hoje ele já quis bater no Danilo, no Nakajima, no Uribe, no Marega, no roupeiro, no massagista, no Francisco J. Marques, nos jornalistas, nos habitantes do Porto, e no presidente da câmara.

E isto só porque se esqueceu de botar gel no cabelo.

Aprobeito para ir com ele à massagem. Quem sabe não encontro uma moça oriental para esposa, o que me daria imenso jeito pois já tenho os olhos em bico com as exibições da equipe.

E é tudo. De resto, entrai em dois mil e binte como o Felipe entraba sobre os adbersários: a pés juntos.

Frederico Varandas

Estádio de Alvalade

Rua Professor Fernando da Fonseca

1501-806 Lisboa

As minhas resoluções para 2020? É fácil, Teresa! Ouviu, Teresa? Teresa! Teresa! Teresa! Teresa!

A minha primeira grande resolução é ter uma equipa de futebol, Teresa! Este ano não foi possível mas para o ano é a grande prioridade, Teresa!

Depois, Teresa, vou acabar com tudo que esteja associado a claques, Teresa! Ouça o que lhe estou a dizer, Teresa! Teresa! Teresa! Tudo o que estiver associado a claques vai a andar, Teresa! Até vou acabar com a palavra «claquete», só para verem que não estou a brincar, Teresa! Ninguém brinca com o herói do Afeganistão, Teresa, sejam os talibãs ou as claques! Ouviu, Teresa? Teresa! Teresa! Teresa!

Outra grande resolução para 2020 é assegurar o futuro do Sporting por muitos e bons anos, e por isso vou renovar com o Bruno Fernandes até 2080, Teresa! Quer ele queira, quer ele não queira, Teresa! Ninguém diz que não ao herói do Afeganistão, Teresa, sejam os talibãs, as claques ou o Bruno Fernandes, Teresa! Teresa! Teresa!

Em 2020 também vou arranjar um curso de treinador completo para o Silas, Teresa! Durante os jogos o coitadinho mexe-se tão pouco que até o Wendel goza com ele, Teresa! Não há direito, Teresa!

E finalmente, Teresa, vou arranjar um curso de terapia da fala. Se há coisa que estou farto, é de ver o Hugo Viana a fazer-se de mudo em frente às camaras, Teresa! Detesto pessoas atadinhas e que não desenvolvem, Teresa! Ouviu, Teresa? Teresa! Teresa! Teresa!

Um feliz 2020 para todos, e que tenham tão boas entradas como as que eu tenho no cabelo, Teresa! Está-me a ouvir, Teresa? Teresa! Teresa! Teresa! Teresa! Teresa!

«Pulga maldita» é um espaço de humor de Pedro Sepúlveda, copywritter da TVI, que escreve aqui às quintas-feiras. Siga o trabalho criativo dele no Facebook