O desempenho da defesa do FC Porto e a estratégia delineada por Martin Anselmi são os temas mais debatidos nas redes sociais, segundo revela o Pulsómetro do Maisfutebol, após o empate da equipa do Dragão diante do Vitória (1-1).

Através do Pulsómetro, uma ferramenta utilizada pelo Maisfutebol em parceria com a Augusta Labs, é possível perceber ainda que a exibição de Gonçalo Borges e a atuação dos centrais do Vitória foram muito apreciados, enquanto, pela negativa, destacam-se as decisões polémicas da arbitragem e do VAR.

Saiba mais sobre o pulsómetro.

Conteúdo gerado com recurso a IA - Indicador de sentimento e dos tópicos mais discutidos entre os adeptos nas redes sociais, baseado em tecnologia de inteligência artificial (IA).

Não é uma sondagem, mas um reflexo de opiniões interpretadas por um modelo tecnológico. A atualização dos dados decorre desde os primeiros 15 minutos de cada jogo até 3 horas após o apito inicial. Projeto de colaboração entre a Augusta Labs e o Maisfutebol.