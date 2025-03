Rodrigo Mora garantiu a vitória ao FC Porto no Estoril (2-1), ao apontar o segundo golo dos dragões, e o desempenho do jovem médio foi um dos temas mais debatidos nas redes sociais, segundo revela o Pulsómetro do Maisfutebol.

O único tópico mais discutido na net do que a exibição de Mora foi mesmo o desempenho do FC Porto.

A atuação do VAR e a arbitragem de Hélder Malheiro foram outros dos temas que agitaram as redes sociais, embora as críticas aos árbitros se tenham fixado em apenas 28 por cento.

