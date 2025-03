O penálti a favor do Sporting em período de compensação, pouco depois do Estoril ter gelado Alvalade, com o 2-1, levou a que a arbitragem de Hélder Carvalho seja, nesta altura, o assunto mais falado em relação ao triunfo do Sporting sobre o Estoril (3-1) nas redes sociais, segundo os dados divulgados pelo Pulsómetro do Maisfutebol.

Através do Pulsómetro, uma ferramenta utilizada pelo Maisfutebol em parceria com a Augusta Labs, é possível também perceber que os desempenhos de jogadores como Ricardo Esgaio, Gyökeres e Gonçalo Inácio também estão a ser muito comentados.

Em segundo plano está uma «entrada duríssima» do estreante Eduardo Felicíssimo e o cartão vermelho mostrado a João carvalho já perto do final do jogo.

Saiba mais sobre o pulsómetro.

Conteúdo gerado com recurso a IA - Indicador de sentimento e dos tópicos mais discutidos entre os adeptos nas redes sociais, baseado em tecnologia de inteligência artificial (IA).

Não é uma sondagem, mas um reflexo de opiniões interpretadas por um modelo tecnológico. A atualização dos dados decorre desde os primeiros 15 minutos de cada jogo até 3 horas após o apito inicial. Projeto de colaboração entre a Augusta Labs e o Maisfutebol.