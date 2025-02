O empate do Sporting com o AVS na Vila das Aves (2-2), neste domingo, foi naturalmente tema de muitas discussões nas redes sociais. Acima de tudo, falou-se de arbitragem, sendo que as discussões mais do que duplicaram neste jogo: de uma média de 25 por cento normalmente, subiu para 60 por cento.

Através do Pulsómetro, uma ferramenta utilizada pelo Maisfutebol em parceria com a Augusta Labs, é possível perceber ainda que Diomande dominou os tópicos mais discutidos: ocupou os quatro primeiros lugares.

«Decisão do VAR no golo de Diomande» foi o tema dominante, seguido por «Desempenho de Ousmane Diomande», «Cartão Vermelho a Ousmane Diomande» e «Golo de Ousmane Diomande» na quarta posição.

Conteúdo gerado com recurso a IA - Indicador de sentimento e dos tópicos mais discutidos entre os adeptos nas redes sociais, baseado em tecnologia de inteligência artificial (IA).

Não é uma sondagem, mas um reflexo de opiniões interpretadas por um modelo tecnológico. A atualização dos dados decorre desde os primeiros 15 minutos de cada jogo até 3 horas após o apito inicial. Projeto de colaboração entre a Augusta Labs e o Maisfutebol.