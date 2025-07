Aaron Ramsey, médio de 34 anos, reforçou os mexicanos do Pumas e prepara a estreia fora da Europa. Num percurso de 24 anos, o internacional pelo País de Gales representou Cardiff, Arsenal, Juventus, Rangers e Nice.

No currículo do médio constam, por isso, Taça e Supertaça de Itália, Serie A, Taça de Inglaterra (três), Supertaça inglesa e Taça da Escócia.

O reforço do Pumas já treinou e aponta à estreia na ronda inaugural do Torneio de Abertura da Liga, na madrugada de 13 de julho, no reduto do Santos Laguna.

AO VIVO: siga as novidades do mercado de transferências.