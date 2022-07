Eduardo Salvio foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Pumas.

Depois de três anos no Boca Juniors, o antigo jogador do Benfica muda-se para o futebol mexicano.

De resto, o internacional argentino já se tinha despedido do Boca no início do mês, numa publicação nas redes sociais.

Para já, o Pumas não divulgou os detalhes do contrato de Salvio.