A Dugout, parceira do Maisfutebol, apresenta nesta sexta-feira uma compilação dos melhores golos de Ferenc Puskás com a camisola do Real Madrid.



O melhor jogador húngaro de todos os tempos representou o clube espanhola entre 1958 e 1966, contribuindo com os seus golos para a conquista de três Taças dos Campeões Europeus, uma Taça Intercontinental, cinco Ligas espanholas e uma Taça do Rei.



Puskas disputou ainda Campeonatos do Mundo por seleções diferentes. Em 1954, jogou pela Hungria. Em 1962, vestiu a camisola da seleção de Espanha.