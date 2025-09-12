O Qarabag, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou esta sexta-feira na receção ao Zira (1-1), numa partida a contar para a quarta jornada da Liga do Azerbaijão.

Tiago Silva, guarda-redes português que atua no Zira, foi titular e jogou toda a partida. A equipa do guardião luso inaugurou o marcador aos 43 minutos, depois de Ruan Renato fazer o golo através de uma grande penalidade.

O empate foi restabelecido já perto do fim do encontro. Kady Borges fez o tento certeiro (81m) que deu pelo menos um ponto à formação do Qarabag. Deste modo, o Qarabag, que é campeão de Azerbaijão há quatro anos consecutivos, conta para já com apenas uma vitória em três jogos na Liga.

O próximo desafio está agendado para esta terça-feira, dia 16, com uma visita ao Estádio da Luz para enfrentar o Benfica na jornada inaugural da Liga dos Campeões.





