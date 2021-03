A Amnistia Internacional envia esta segunda-feira um pedido à FIFA para que pressione as autoridades no Qatar a respeitarem os direitos humanos de milhares de trabalhadores migrantes.

Na missiva enviada ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, a Amnistia Internacional diz que a FIFA deve cumprir as suas responsabilidades de prevenir, mitigar e remediar os riscos aos direitos humanos no que à prova diz respeito e pede ao organismo que tutela o futebol mundial para «usar toda a extensão de sua influência» para instar o Qatar a cumprir seu programa de reformas laborais antes do início do Mundial.

«O Qatar fez uma série de reformas positivas nos últimos anos, em parte em resposta a um maior escrutínio depois de lhe ter sido atribuída a organização do Mundia, mas frequentemente estas não são devidamente implementados e milhares de trabalhadores migrantes continuam a ser explorados e abusados», diz a Amnistia Internacional.

«Este Mundial, simplesmente não seria possível sem os trabalhadores migrantes, que compõem 95% da força de trabalho do Qatar. De estádios e estradas à hospitalidade e segurança, o torneio depende do trabalho árduo de homens e mulheres que viajaram milhares de quilómetros para sustentar as suas famílias. Mas muitas vezes, estes trabalhadores veem que o seu tempo no Qatar é definido por abuso e exploração», disse Steve Cockburn, responsável de Justiça Económica e Social da Amnistia Internacional, frisando:

«Como entidade organizadora do Mundial, a FIFA é responsável por limitar os abusos dos direitos humanos na competição».

A Amnistia Internacional diz que o arranque da fase de qualificação do Mundial é um «alerta» de que o tempo está a esgotar-se e que a FIFA deve atuar agora.

Além da carta, a Amnistia Internacional Ao conteúdo que envio em anexo, soma-se uma petição dirigida a Gianni Infantino, com sugestões concretas para que a FIFA atue e deixe um impacto positivo com este evento.