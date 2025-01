O Al Gharafa de Pedro Martins recebeu e venceu o Al Ahli Doha por 2-0, somando assim a quinta vitória consecutiva para a liga do Qatar.

A equipa da casa colocou-se em vantagem após a meia-hora de jogo, quando Rodrigo (ex-Benfica) respondeu ao passe de Al Ganehi e finalizou para o 1-0. Já na segunda parte, Brahimi (ex-FC Porto) assistiu Sassi para o segundo e confirmou um triunfo importante para o Al Gharafa, que fica agora a um ponto do líder Al Duhail, ainda que tenha um jogo a mais.

Já o Al Khor deslocou-se até ao recinto do Al Shahaniya e perdeu por 2-1, num jogo em que Ruben Semedo foi expulso, ainda no decorrer da primeira parte.

Após recorrer ao VAR, o árbitro mostrou o vermelho direto ao central português, que cortou um lance de golo claro ao adversário. Antes disso, a equipa do português já tinha faturado, por intermédio de Kala.

Veja aqui o lance da expulsão de Ruben Semedo:

Só que na segunda parte, o Al Khor viu Hazaa também ser expulso e na sequência da expulsão, Abu Shanab atirou a contar. Pouco depois, van Amersfoort completou a reviravolta e deu os três pontos à equipa da casa.

Com este resultado, o Al Khor de Ruben Semedo mantém-se na última posição do campeonato, com apenas sete pontos somados em 13 jogos.