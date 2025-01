Na abertura da 14.ª jornada da Liga do Qatar, o Al Rayyan de Artur Jorge impediu Pedro Martins e o Al Gharafa de assumirem a liderança isolada. Os treinadores portugueses empataram a dois golos na tarde desta quarta-feira.

Nos anfitriões, o defesa André Amaro – ex-Vit. Guimarães – foi totalista. Do outro lado, Rodrigo – avançado ex-Benfica – Brahimi (ex-FC Porto) e Joselu (ex-Real Madrid) foram titulares.

Num encontro de parada e resposta, Joselu inaugurou o marcador ao quinto minuto. Na resposta, aos 14m, o avançado paraguaio Adam Bareiro repôs a igualdade.

No segundo tempo, Surag forçou nova vantagem dos visitantes. Estavam decorridos 55 minutos quando o qatari aplicou o 1-2.

Entre trocas e cartões amarelos, a derradeira igualdade surgiu aos 90+2m, quando Roger Guedes converteu um penálti.

O empate impede o Al Gharafa de ascender à liderança isolada, pelo que a turma de Pedro Martins permanece na vice-liderança, com 28 pontos, a um do líder. Desta forma, o Al Duhail – que joga na sexta-feira – pode ampliar a vantagem no topo.

No calendário do Al Gharafa segue-se o regresso à fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, com a receção ao Pakhtakor, do Uzbequistão, emblema comandado pelo português Pedro Moreira. Este encontro da 7.ª jornada está agendado para as 16h de terça-feira.

Por sua vez, o Al Rayyan é 6.º da Liga doméstica, com 18 pontos. Segue-se a visita aos Emirados Árabes Unidos e ao Al Ain de Leonardo Jardim, na tarde de segunda-feira (14h), na 7.ª jornada da Champions.