Uma semana depois de celebrar a conquista do tricampeonato do Qatar, o Al Sadd viu uma decisão administrativa mudar as contas do título. O campeonato ficou decidido face à derrota do Al Shamal (2.º) na receção ao Qatar (2-0). Todavia, o sexto classificado substituiu um jogador local por um estrangeiro, depois da expulsão de outro atleta estrangeiro, algo proibido nesta prova.

Assim, o Al Shamal foi beneficiado com uma vitória (3-0), atingindo os 40 pontos, a dois do Al Sadd. Na última jornada do campeonato, a 27 de abril (segunda-feira, 17h30), o Al Sadd recebe o Al Shamal.

O Al Sadd é treinado por Roberto Mancini e conta com os avançados Roberto Firmino (ex-Liverpool) e Rafa Mújica (ex-Arouca). Este emblema aponta ao quinto campeonato conquistado desde 2019. Por agora acumula 17, o primeiro foi conseguido em 1972.