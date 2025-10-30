VÍDEO: ex-Arouca marca e Artur Jorge é goleado pelo Al Sadd
Rafa Mujica assinou um dos cinco golos diante do Al Rayyan, que teve ainda um «bis» de Roberto Firmino
O Al Sadd recebeu e goleou o Al Rayyan de Artur Jorge, por 5-1, com destaque para o «bis» de Roberto Firmino.
Na oitava jornada da Liga do Qatar, o conjunto da casa colocou-se em vantagem logo aos 11 minutos, precisamente graças ao golo do internacional brasileiro. Tudo ficou mais fácil pouco depois, quando Gregore viu o cartão vermelho direto e deixou o Al Rayyan a jogar com menos um elemento durante mais de 70 minutos.
Ainda assim, os visitantes conseguiram responder bem à adversidade e Roger Guedes restabeleceu a igualdade no marcador através de penálti (37 minutos), antes de Khoukhi fazer o 2-1 em cima do intervalo.
Ora, o segundo tempo nada teve a ver com o primeiro e o Al Sadd acabou por não dar qualquer hipótese ao conjunto orientado pelo técnico português e construiu a larga vantagem com que terminou o encontro. Afif (52 minutos), Firmino (55 minutos) e Mujica (74 minutos) foram os obreiros dos restantes três golos, sendo que, até final, Abdulaziz Hatem também viu o segundo cartão vermelho e o Al Rayyan terminou o jogo com apenas nove jogadores de campo.
