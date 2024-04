O Al-Sadd, clube do ex-FC Porto Uribe e do ex-Sporting Gonzalo Plata, sagrou-se esta quarta-feira campeão do Qatar, depois de vencer o Shamal por 4-0.

A uma jornada do final do campeonato, o Al-Sadd tem agora mais cinco pontos que o segundo lugar e conquista pela 17.ª vez o campeonato.

Em campo, o Al-Sadd venceu com golos de Al Haydos (9m), Plata (26m), Afif (83m) e Paulo Otávio (90+5).

O golo de Gonzalo Plata:

Durante a partida, foram mostrados três cartões vermelhos, a Ebrahimi, Waad e ao próprio Gonzalo Plata. O ex-dragão Uribe ficou no banco.

De destacar que o treinador português Bruno Pinheiro orientou a equipa até novembro de 2023, altura em que foi despedido, e poderá receber a medalha de campeão. De todo o modo, na atual equipa técnica ainda fazem parte alguns portugueses, entre eles Pedro Rebocho, Álvaro Rodrigues e Nuno Almeida, sendo liderados por Wesam Rizik