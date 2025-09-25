Brahimi (ex-FC Porto) garante vitória de Pedro Martins sobre Artur Jorge
Al Gharafa venceu o Al Rayyan por 3-2 na Primeira Liga do Qatar
O Al Gharafa, treinado por Pedro Martins, venceu o Al Rayyan de Artur Jorge por 3-2, esta quinta-feira, na sexta jornada da Primeira Liga do Qatar.
Brahimi, ex-FC Porto, foi titular no Al Gharafa e saiu dos pés do argelino a assistência para o primeiro golo do encontro, por Dame Traoré (17m). Roger Guedes (42m) empatou para a equipa de Artur Jorge, mas Al Ganehi (44m) devolveu a vantagem ao Al Gharafa ainda antes do intervalo.
No segundo tempo, Fabrício Díaz foi expulso com cartão vermelho direto após uma entrada muito feia sobre Gabriel Pereira e, no minuto seguinte, Roger Guedes (83m) igualou o encontro depois de converter uma grande penalidade.
No entanto, Brahimi foi o herói do encontro. Em cima do minuto 90, o avançado ex-FC Porto teve ao seu dispor uma grande penalidade e não vacilou.
Com este triunfo, o Al Gharafa subiu ao terceiro lugar, com 13 pontos conquistados, mais três do que o Al Rayyan.
