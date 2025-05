A seleção qatari de futebol anunciou esta quinta-feira que o treinador Julen Lopetegui é o novo selecionador nacional da formação árabe.

No mesmo dia em que despediu o treinador Luís Garcia, o Qatar divulgou o nome do sucessor, também ele espanhol. Lopetegui vai assinar um contrato até 2027.

A estreia do antigo treinador do FC Porto, na época 2014/15, vai estrear-se à frente dos qataris no dia 5 de junho frente ao Irão, numa partida a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026.

Esta é a segunda experiência numa seleção principal do técnico de 58 anos depois de comandar a Espanha de 2016 a 2018.

O Qatar está no quarto lugar do grupo A da qualificação para o Mundial 2026 com 10 pontos conquistados em oito partidas realizadas e procura repetir a presença na maior competição de seleções depois de ter estado no Mundial 2022, prova que organizou.