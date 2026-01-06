O Al Gharafa, orientado pelo português Pedro Martins, voltou este sábado aos triunfos na Liga do Qatar, ao vencer por 3-2 no terreno do Umm Salal, em encontro da 12.ª jornada da prova.

A equipa do técnico luso construiu uma vantagem confortável ainda antes do intervalo, com golos de Al-Khlif, aos 34 minutos, e de Hamed, já aos 45 minutos. No segundo tempo, Coman ampliou para 3-0, aos 79 minutos, deixando o jogo aparentemente resolvido.

No entanto, o Umm Salal reagiu nos minutos finais e reduziu por intermédio de Antonio Mance (86m) e de Cristo González, antigo jogador do Arouca, aos 89, criando alguma incerteza até ao apito final.

Com este resultado, o Al-Gharafa mantém-se na liderança do campeonato do Qatar, com 28 pontos, enquanto o Umm Salal continua no penúltimo lugar da tabela classificativa, com nove.