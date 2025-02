O Al Gharafa, treinado pelo português Pedro Martins, foi goleado por 0-4 pelo Al Sadd numa partida a contar para a 17.ª ronda do campeonato do Qatar.

Com Rodrigo Moreno [ex-Benfica] e Brahimi [ex-FC Porto] titulares pelo Al Gharafa e Rafa Mújica no lado do Al Sadd, foram os visitantes que marcaram primeiro por intermédio de Afif, ao minuto 25.

No segundo tempo veio um festival do um velho conhecido do Arouca. Rafa Mújica [55m, 70m e 77m] assinou um hat-trick e fechou a goleada em 0-4.

Com esta derrota, o Al Gharafa falhou o assalto ao primeiro posto e está no terceiro lugar, com 34 pontos. O Al Sadd segue na liderança da liga qatari com 37 pontos conquistados.