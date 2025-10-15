A noite desta terça-feira foi de festa para os adeptos do Qatar, que viram a seleção carimbar a passagem à fase final do Mundial 2026, mas Julen Lopetegui certamente ficou com uma «marca» maior do que todos.

Tudo aconteceu num lance junto à zona dos bancos, quando um jogador dos Emirados Árabes Unidos tentou aliviar a bola para fora de campo e acabou por acertar no técnico... em cheio na cara. Lopetegui caiu no relvado e ao levantar-se, pelas imagens captadas, percebeu-se o impacto e a força do remate.

Assista aqui ao momento: