Pedro Martins está nomeado para o prémio de melhor treinador do ano no Qatar, pela segunda vez consecutiva.

O técnico português do Al Gharafa recebeu a distinção na última temporada e este ano volta a ficar entre os possíveis vencedores, juntamente com Felix Sanches, do Al Sadd, e Igor Biscan, do Al Ahli.

Recorde-se que a formação de Pedro Martins terminou o campeonato na terceira posição e pode ainda conquistar a Emir Cup, já que se encontra na final da competição juntamente com o Al Rayyan.