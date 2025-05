O Al Gharafa de Pedro Martins venceu, neste sábado, a Taça do Emir do Qatar, depois de bater o Al Rayyan de Artur Jorge. Uma vitória por 2-1 chegou para conquistar um título que escapava ao clube há 13 anos.

Do lado do Al Rayyan, o português André Amaro foi titular e jogou os 90 minutos. Na equipa do Al Gharafa, o ex-Benfica Rodrigo Moreno e o ex-FC Porto Brahimi entraram também no onze inicial.

Ao intervalo a formação de Pedro Martins já vencia por 2-0. Sassi, aos quatros minutos, e o ex-Real Madrid Joselu, aos 18 minutos, marcaram os golos.

A equipa orientada por Artur Jorge viria a responder, ao minuto 49, através de grande penalidade cobrada por de Róger Guedes. Sano, do Al Gharafa, foi expulso ao minuto 63, mas o resultado final não se alterou (2-1).

Com este triunfo, Pedro Martins conquista o seu primeiro título no Qatar ao fim de três temporadas ao serviço do Al Gharafa. Artur Jorge, recorde-se, está a viver a primeira experiência no Qatar, depois de ter vencido a Liga brasileira e a Libertadores pelo Botafogo em 2024.