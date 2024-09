Antero Henrique, atual diretor desportivo da Qatar Stars League (QSL), garantiu esta sexta-feira que o principal objetivo para o campeonato do país passa por uma reconstrução, que lhe permita manter uma estabilidade «ao longo do tempo» e não apenas momentânea.

Em declarações no «Thinking Football Summit», o antigo diretor desportivo de FC Porto e PSG destaca a importância do Mundial 2022 para a promoção e crescimento da QSL, que se foca, atualmente, numa aposta na contratação de jogadores jovens.

«A ideia da QSL era claramente manter uma estabilidade ao longo do tempo e construir, ou reconstruir, a liga, para um posicionamento que se revelasse possível. Que não fosse algo momentâneo», começou por referir.

«Sinto que aproveitámos muito bem a onda do Mundial-2022 no sentido de promover, junto daqueles ativos que seria importante atrair, e foi claramente uma ajuda inquestionável. Começámos por enviar uma mensagem grande ao mercado, a partir do momento em que começámos a contratar jogadores sub-21. Contratámos 40 jogadores numa fase inicial, com menos de 21 anos, dando-lhes uma estabilidade de carreira e uma estabilidade de processo que normalmente não têm», acrescentou.

Antero Henrique garante que a aposta nos jovens serve, sobretudo, para marcar uma posição quanto ao facto da QSL ser um «mercado de partida», mais do que apenas um «mercado de chegada». Além disso, refere que existe uma diferença entre o que acontece no Qatar e o que acontece na Arábia Saudita.

«A Arábia Saudita é um projeto diferente, com um mediatismo enorme, fruto da grande responsabilidade do Cristiano Ronaldo. A ideia do Qatar é diferente: consistência, sustentabilidade, contratação de recursos credíveis», referiu.