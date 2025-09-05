A Itália goleou a Estónia por 5-0, naquele que foi o terceiro jogo dos transalpinos e o primeiro sob comando de Gennaro Gattuso.

Os golos do encontro surgiram apenas no segundo tempo com Kean a abrir o marcador aos 58 minutos, Retegui bisou (69m e 89m), Raspadori também deixou a sua marca (71m) e Bastoni fechou as contas já nos descontos (90+2m).

A vitória deixa a Itália com seis pontos, a três de Israel e a seis da Noruega, mas ainda com um jogo a menos que ambos. O próximo duelo, precisamente frente a Israel, pode relançar os italianos na luta pelo apuramento no Grupo I.

No Grupo B, a Suécia desperdiçou uma vitória que parecia garantida em Ljubljana. Os suecos chegaram a estar por duas vezes em vantagem frente à Eslovénia, mas acabaram por consentir o empate (2-2).

Elanga (18m) e Ayari (73m) marcaram para os visitantes, enquanto Lovric (49m) e Vipotnik (90m) assinaram os golos dos eslovenos. Um desfecho amargo para a Suécia, que deixou escapar os três pontos no último suspiro.

Suecos e eslovenos estão no segundo e terceiro lugar respetivamente, atrás da Suíça que venceu o Kosovo por 4-0.

No Grupo L, a Croácia bateu as Ilhas Faroé por 1-0, graças a um golo solitário de Kramaric (31m). O avançado do Benfica Ivanovic entrou em campo aos 51 minutos, mas não conseguiu fazer o gosto ao pé.

Os croatas estão no segundo lugar, com nove pontos e menos três que a Chéquia, no entanto, têm menos dois jogos que a formação do centro da Europa.

Outros resultados:

Suíça-Kosovo, 4-0

Ilhas Faroé-Croácia, 0-1

Moldávia-Israel, 0-4

Montenegro-Chéquia, 0-2