Itália goleia na estreia de Gattuso e Gyökeres assiste no empate da Suécia
«Squadra azzurra» atropelou a Estónia por 5-0, já a Suécia deixou-se empatar frente à Eslovénia
A Itália goleou a Estónia por 5-0, naquele que foi o terceiro jogo dos transalpinos e o primeiro sob comando de Gennaro Gattuso.
Os golos do encontro surgiram apenas no segundo tempo com Kean a abrir o marcador aos 58 minutos, Retegui bisou (69m e 89m), Raspadori também deixou a sua marca (71m) e Bastoni fechou as contas já nos descontos (90+2m).
Retegui e Raspadori aumentam a vantagem italiana 🤌#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Itália #Estónia pic.twitter.com/xfUYiuIbSh— sport tv (@sporttvportugal) September 5, 2025
A vitória deixa a Itália com seis pontos, a três de Israel e a seis da Noruega, mas ainda com um jogo a menos que ambos. O próximo duelo, precisamente frente a Israel, pode relançar os italianos na luta pelo apuramento no Grupo I.
No Grupo B, a Suécia desperdiçou uma vitória que parecia garantida em Ljubljana. Os suecos chegaram a estar por duas vezes em vantagem frente à Eslovénia, mas acabaram por consentir o empate (2-2).
Elanga (18m) e Ayari (73m) marcaram para os visitantes, enquanto Lovric (49m) e Vipotnik (90m) assinaram os golos dos eslovenos. Um desfecho amargo para a Suécia, que deixou escapar os três pontos no último suspiro.
Erro inacreditável de Robin Olsen vale o empate para a Eslovénia 🥶#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Eslovénia #Suécia pic.twitter.com/B70Iisy2a8— sport tv (@sporttvportugal) September 5, 2025
Suecos e eslovenos estão no segundo e terceiro lugar respetivamente, atrás da Suíça que venceu o Kosovo por 4-0.
No Grupo L, a Croácia bateu as Ilhas Faroé por 1-0, graças a um golo solitário de Kramaric (31m). O avançado do Benfica Ivanovic entrou em campo aos 51 minutos, mas não conseguiu fazer o gosto ao pé.
Os croatas estão no segundo lugar, com nove pontos e menos três que a Chéquia, no entanto, têm menos dois jogos que a formação do centro da Europa.
Outros resultados:
Suíça-Kosovo, 4-0
Ilhas Faroé-Croácia, 0-1
Moldávia-Israel, 0-4
Montenegro-Chéquia, 0-2