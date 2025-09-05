A seleção de Marrocos confirmou esta sexta-feira a qualificação para o Mundial 2026, ao golear o Níger por 5-0, em jogo do Grupo E da fase africana de apuramento para o Mundial 2026.

Com este triunfo, a formação orientada por Walid Regragui chegou aos 18 pontos e assegurou desde já o primeiro lugar do grupo, a duas jornadas do fim. Os marroquinos tornam-se assim a 17.ª seleção confirmada na fase final, que terá lugar nos Estados Unidos, Canadá e México.

O encontro ficou praticamente decidido após a expulsão de Goumey, aos 26 minutos. Saibari bisou ainda na primeira parte (29m e 38m) e abriu caminho para a goleada, que foi ampliada por El Kaabi (51m), Igamane (69m) e Ounahi (85m).

É a sétima presença de Marrocos em Mundiais, a terceira consecutiva, depois das qualificações para 2018 e 2022. No Qatar, a seleção africana assinou a melhor campanha da sua história, tornando-se a primeira equipa africana – e também árabe – a atingir as meias-finais, depois de eliminar Portugal, acabando em quarto lugar.