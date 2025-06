A madrugada desta sexta-feira foi dia de jogos da qualificação sul-americana para o Mundial de 2026. Na estreia pelo Brasil, Carlo Ancelotti não foi além de um empate a zero frente ao Equador.

A expetativa era grande para o primeiro jogo do treinador italiano ao serviço da «canarinha», mas uma partida com poucas oportunidades e com falta de qualidade na finalização ditou o resultado final.

Com este empate, é o segundo jogo consecutivo do Brasil sem conseguir vencer e está no quarto lugar com 22 pontos, menos dois que o Equador, com 24 e classificado no segundo posto apenas atrás da Argentina já qualificada.

A «albiceleste» continua imparável e voltou a vencer, desta vez, o Chile por 1-0.

No jogo em que Mastantuono se tornou no mais jovem de sempre a estrear-se pela Argentina e com Messi a começar do banco, o único golo da partida foi marcado aos 16 minutos por intermédio de Julián Alvarez.

Com este triunfo, o quarto consecutivo, a Argentina mantém o primeiro posto com 34 pontos aumentando a vantagem para o segundo lugar para 10 pontos de diferença. O Chile continua no último lugar com apenas 10 pontos e até pode ficar isolado no final da tabela caso o Peru vença.

O Uruguai, com Maxi Araújo [Sporting] a titular e Franco Israel [Sporting] e Zalazar [Sp. Braga] no banco, foi derrotado pelo Paraguai por 2-0.

Galarza [13m] abriu o marcador na primeira parte para a formação da casa e já no segundo tempo Enciso [81m] fechou o marcador na conversão de uma grande penalidade e permitiu que o Paraguai regressasse aos triunfos.

Esta derrota dos uruguaios aumentou para quatro, os jogos sem conseguir vencer na qualificação para o Mundial 2026.