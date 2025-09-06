Qualificação Mundial
Ronaldo descola de Messi e fica a um golo do recorde em qualificações para Mundiais
Capitão da Seleção Nacional bisou no encontro frente à Arménia e chegou aos 38 golos
Cristiano Ronaldo está a um golo de igualar o guatemalteco Carlos Ruiz como melhor marcador das fases de apuramento para campeonatos do Mundo.
O capitão da Seleção Nacional bisou no encontro frente à Arménia e chegou aos 38 golos, voltando a descolar-se de Messi que tinha alcançado 36 golos depois do triunfo da Argentina frente ao Equador por 3-0.
Veja aqui os golos de Ronaldo frente à Arménia:
Um golo vindo das estrelas, marca Cristiano ao minuto 21’ 🥹#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Armenia #Portugal pic.twitter.com/UKyOERfmU7— sport tv (@sporttvportugal) September 6, 2025
Bomba de Cristiano Ronaldo não deixou hipóteses ao guarda-redes 💣#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Armenia #Portugal pic.twitter.com/NHZe2iJu0o— sport tv (@sporttvportugal) September 6, 2025
