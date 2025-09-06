Cristiano Ronaldo está a um golo de igualar o guatemalteco Carlos Ruiz como melhor marcador das fases de apuramento para campeonatos do Mundo.

O capitão da Seleção Nacional bisou no encontro frente à Arménia e chegou aos 38 golos, voltando a descolar-se de Messi que tinha alcançado 36 golos depois do triunfo da Argentina frente ao Equador por 3-0.

Veja aqui os golos de Ronaldo frente à Arménia: