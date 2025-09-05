A Grécia começou com o pé direito a qualificação rumo ao Campeonato do Mundo de 2026 depois de golear em casa a Bielorrússia por 5-1.

Ioannidis (Sporting) começou do banco, já Vagiannidis (Sporting) e Pavlidis (Benfica) foram titulares na formação helénica. Foi do avançado dos encarnados que saiu a assistência para o primeiro golo do encontro.

Depois de um grande trabalho dentro da área, Pavlidis cruzou com conta, peso e medida para Karasetas abrir o marcador aos três minutos.

Os autores do primeiro golo estiveram também no segundo. Desta vez foi o médio do Genk que, com um grande cruzamento, encontrou a cabeça do avançado do Benfica para o 2-0 (17m).

Vagiannidis também esteve em destaque e assistiu Bakasetas para o 3-0, estavam decorridos 21 minutos do encontro. Ainda antes do intervalo, foi a vez de Bakasetas dar o golo a Kourbelis (36m).

Na segunda parte, Pavlidis voltou a assistir. Tzolis (63m) fez a manita no marcador antes de Barkovskiy (72m) marcar o tendo de honra no Georgios Karaiskakis em Atenas.

Com este resultado, a formação helénica lidera o grupo C com três pontos, mais dois que Escócia e Dinamarca que empataram a zero no outro duelo do grupo.

Hjulmand (Sporting) começou de início e Froholdt (FC Porto) entrou já na segunda parte, mas no Parken a bola não quis entrar. Hojlund ainda assustou já perto do final, mas Angus Gunn conseguiu levar a melhor com uma grande defesa.

O empate em Copenhaga deixa cada equipa com um ponto à frente da Bielorrússia que fecha o grupo C sem qualquer ponto conquistado nesta primeira jornada.