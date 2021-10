A Sérvia venceu este sábado na visita ao Luxemburgo, 0-1, e passou para a liderança do grupo A da qualificação europeia para o Mundial 2022, ultrapassando Portugal.

Vlahovic marcou o único golo da partida aos 68 minutos. O benfiquista Nemanja Radonjic entrou ao intervalo.

Com este resultado, a Sérvia é assim líder do grupo com 14 pontos, mais um do que Portugal, mas a equipa das Quinas tem menos um jogo também. O Luxemburgo é terceiro com seis pontos, e também menos um jogo. Seguem-se Republica da Irlanda, com cinco pontos, e Azerbaijão com apenas um.

Portugal e Luxemburgo encontram-se na terça-feira.