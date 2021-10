Custou, mas a seleção dos Países Baixos foi capaz de passar em Riga, casa de uma Letónia que parece estar numa fase ascendente. Davy Klaasen marcou o único golo do jogo aos 19 minutos, com um bom remate na área adversária, após canto na direita.



Louis van Gaal ainda teve de ver o adversário a arriscar na segunda parte, mas foi capaz de manter a baliza de Justin Biglow a zeros e o 1-0 até ao fim.



A seleção laranja aproveitou para se distanciar do segundo classificado neste Grupo G, de resto. Noruega e Turquia empataram em Istambul (1-1) e permitiram o afastamento dos Países Baixos. Com Erling Haaland lesionado, o golo dos nórdicos foi marcado por Thorsvedt. Akturkoglu marcou para a Turquia.



Resta falar do Gibraltar-Montenegro: 0-3 para os visitantes no rochedo, golos de Marusic e bis de Beciraj. Gibraltar continua a zeros.



CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO G:



1. Países Baixos, 7 jogos - 16 pontos

2. Noruega, 7 jogos - 14 pontos

3. Turquia, 7 jogos - 12 pontos

4. Montenegro, 7 jogos - 11 pontos

5. Letónia, 7 jogos - 5 pontos

6. Gibraltar, 7 jogos - 0 pontos