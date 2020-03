Noite histórica na Luz.

Dois anos depois, o Benfica volta a apurar-se para a final da Taça dos Campeões Europeus – a oitava final europeia da sua história –, ao bater o Marselha em casa por 1-0.

Depois da derrota por 2-1 em França, os homens de Sven Goran Eriksson estavam obrigados a marcar para carimbarem o apuramento: conseguiram-no com alguma insistência, crença e... a mão divina de Vata.

A precisar de ganhar, os homens de Sven-Goran Eriksson não protagonizaram uma exibição brilhante, mas fizeram o suficiente para levar de vencida a armada francesa, apesar de muita polémica à mistura.

Na primeira parte, poucas notas de registo: o ambiente nas bancadas esteve sempre espetacular, mas em campo os protagonistas não acompanharam. Alguma precipitação, nervosismo e um jogo demasiado físico e pouco pensado para uma meia-final da competição de clubes mais mediática à escala planetária.

Magnussen, já perto do intervalo, esteve perto de marcar, mas intenções do sueco esbarraram no poste, naquele que foi o maior bruá que a Luz ouviu durante os primeiros 45 minutos.

FILME E FICHA DE JOGO.

Na segunda parte, mais do mesmo. Eriksson lançou Vata e Pacheco – bela entrada do esquerdino –, mas as águias continuaram a mostrar alguma inércia perante um Marselha que, com vantagem na eliminatória, ia controlando com maior ou menor dificuldade as operações da partida.

Dava a sensação que o Benfica só lá na crença, e foi mesmo isso que aconteceu: Valdo cobrou um canto, Magnussen saltou mais alto que toda a gente para desviar ao primeiro poste e depois apareceu Vata, o homem golo que estava escondido no banco, para empurrar para o fundo da baliza e fazer tremer as bancadas da Luz com tanta euforia.

Festejos efusivos dos encarnados, a contrastar com as reclamações azuis do Marselha, que se queixaram de uma irregularidade no momento do golo: vistas as imagens televisivas, comprova-se que Vata recorreu a uma ajuda divina – a mão, tal igual fez Maradona no Mundial de 86 – para dar o toque final para o fundo das redes.

Dois anos depois, o Benfica volta a uma final europeia e terá pela frente o Milan, em Viana. Vata resgatou os encarnados, que terão assim a quinta hipótese de afastar os fantasmas europeus e levar a terceira orelhuda para a Luz. Se Bélla Gutman assim o entender, claro...