Sufocante. Memorável. O mote para a épica final de Sevilha. Quase 17 anos depois, o Maisfutebol recordou, este sábado, a goleada do FC Porto à Lazio, por 4-1, numa noite de copiosa chuva. De uma exibição de encher o olho da equipa treinada por José Mourinho, no Estádio das Antas, na primeira mão das meias-finais da Taça UEFA.

A 10 de abril de 2003, quase 40 mil pessoas assistiram a um início gélido com o golo de Claudio López aos seis minutos. Foi mesmo o melhor que a Lazio fez perante um FC Porto superior a partir do momento em que ficou em desvantagem.

Primeiro, Maniche viu o adiantamento ligeiro de Peruzzi e fez o 1-1 ao minuto dez. Derlei ensaiou a reviravolta pouco depois, mas o lance já estava interrompido quando a bola beijou as redes. A confirmação surgiria mais tarde, ao minuto 28, com um cabeceamento certeiro, após canto de Deco.

Deco. O mágico que encheu essa noite nas Antas, estando na origem de quase todos os golos, dos lances de perigo e dos momentos mais hábeis no encontro.

Já a Lazio sabia que não podia contar com os laterais Favalli e Pancaro para a segunda mão, visto o cartão amarelo em Portugal, quando Derlei assinou o bis ao minuto 50. Peruzzi, que evitou uma goleada certa ao intervalo, viu a nódoa cair no melhor pano: não agarrou a bola do livre de Deco e viu o “Ninja” bisar, para o décimo golo na Taça UEFA em 11 jogos.

Ainda nem uma hora de jogo havia e o FC Porto vulgarizou mais a Lazio, que não perdia fora para as competições europeias desde outubro de 2001. Minuto 56 e Hélder Postiga, servido por Alenitchev, bateu Peruzzi para o 4-1 final.

A poucos meses da demolição do Estádio das Antas, o FC Porto rubricou uma das melhores exibições coletivas no seu antigo palco, encaminhando a qualificação para a final da competição europeia. Além do golo sofrido, o pior mesmo foi a expulsão de Mourinho após ter agarrado Castroman pela camisola junto ao banco de suplentes. O técnico falhou o jogo em Roma, mas não falhou a final, que seria ganha ao Celtic, no Olímpico de Sevilha.

Jogo realizado no Estádio das Antas, Porto.

Árbitro: Kyros Vassaras (Grécia).

FC PORTO: Vítor Baía; Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Nuno Valente; Costinha; Maniche, Deco, Alenitchev (Tiago, 83’); Derlei (Jankauskas, 87’) Hélder Postiga (Marco Ferreira, 60’). Treinador, José Mourinho.

LAZIO: Peruzzi; Favalli (Castroman, 69’), Sinisa Mihajlovic, Fernando Couto, Pancaro; Diego Simeone (Giannichedda, 72’), Stankovic, César, Stefano Fiore; Claudio López, Chiesa (Simone Inzaghi, 57’). Treinador, Roberto Mancini.

Disciplina – cartões amarelos: Favalli, 43’, Pancaro, 50’, Stefano Fiore, 74’, Castroman, 90’, César, 90.

Marcador: Claudio López, 6’, Maniche, 10’, Derlei, 28’ e 50’, Hélder Postiga, 56’.