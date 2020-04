Quase 15 anos depois, o Maisfutebol recordou uma das noites mais memoráveis da história europeia do Sporting. Miguel Garcia, já para lá do minuto 120, tornou-se o herói de Alkmaar, ao marcar o golo que apurou os leões para a final da Taça UEFA de 2005, em Alvalade.

A 5 de maio desse ano, no velhinho De Alkmaarderhout, a equipa treinada por José Peseiro perdeu por 3-2 após prolongamento. Valeram os golos marcados fora, após a vitória por 2-1 em Lisboa.

O capítulo no país das tulipas foi pouco perfumado para o Sporting, obra de um quebra-cabeças para Polga, Beto e companhia. O hispano-dinamarquês Kenneth Pérez já tinha testado Ricardo antes e, aos seis minutos, colocou o AZ a vencer por 1-0 e na frente da eliminatória.

Peseiro, no banco, não gostava do que via. Nem os mais de 300 adeptos dos leões, que cantavam e sofriam. Mas os momentos finais antes do intervalo foram de glória. O Sporting assentou ideias a partir da meia hora: ratice de Liedson, velocidade de Douala e inteligência de um menino de 18 anos, de seu nome João Moutinho, com a bola nos pés.

Polga colocou a bola no coração da área e Liedson, antes do apito de Claus Bo Larsen para a recolha aos balneários, fez o 1-1. O Sporting estava novamente na dianteira pela final.

Uma condição registada até ao minuto 78, quando o recém-entrado Huysegems, após uma saída de Ricardo e um corte infeliz de Polga a evitar o golo de Elkhattabi, fez o 2-1. O final podia ter sido muito penoso para o Sporting, mas Van Galen e Huysegems falharam, por centímetros, a possibilidade de resolver tudo sem ir a prolongamento.

Estrelinha para o Sporting, desfeita aos 109 minutos, por Jaliens, de… canto. O mesmo lance que originaria o golo de Miguel Garcia, aos 120+2’, após Tello ter colocado a bola na área para a inesquecível festa leonina, que deixou Co Adriaanse e companhia desolados. O mesmo sentimento que, 13 dias depois, faria chorar Alvalade frente ao CSKA Moscovo.

_

Jogo realizado no De Alkmaarderhout, Alkmaar, Holanda.

Árbitro: Claus Bo Larsen (Dinamarca).

AZ: Timmer; Jaliens, Opdam, Ron Vlaar, Tim de Cler; Landzaat, Adil Ramzi (Elkhattabi, 64’), Van Galen; Tarik Sektioui (Janga, 120’), Robin Nelisse (Huysegems, 72’), Kenneth Pérez. Treinador, Co Adriaanse.

SPORTING: Ricardo; Miguel Garcia, Anderson Polga, Beto, Rui Jorge (Niculae, 110’); Custódio, Rochemback (Pedro Barbosa, 86’), João Moutinho; Sá Pinto, Douala (Rodrigo Tello, 75’), Liedson. Treinador, José Peseiro.

Disciplina – cartões amarelos: Liedson, 49’, Van Galen, 113’, Miguel Garcia (fim jogo).

Marcador: Kenneth Pérez, 6’, Liedson, 45+4’, Huysegems, 78’, Jaliens, 109’, Miguel Garcia, 120+2’.