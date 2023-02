Ricardo Quaresma concedeu nesta sexta-feira uma entrevista ao FC Porto Canal na qual, entre outros assuntos, lembrou a transferência do Barcelona para o FC Porto.

O antigo extremo reconheceu que na altura queria voltar ao Sporting e que essa vontade fez com que não tivesse ficado muito satisfeito com a transferência que Jorge Mendes intermediou para o FC Porto.

«Eu só conhecia o Sporting. Entrei com sete anos e saí antes dos 19. Era a única casa que conhecia e era normal que quisesse voltar a casa», começou por dizer, explicando o volte-face que o fez rumar ao Dragão.

«Senti que o Sporting andou ali a perder muito tempo, as coisas não avançavam. Contrataram o Pinilla e o Jorge [Mendes] disse que me ia pôr num clube de topo. Mas nunca dizia qual era o clube. Até que me falou do FC Porto e eu disse “mas eu quero ir para o Sporting”. Depois, deu-se a oportunidade de fazer a troca com o Deco, ele ir para o Barcelona e eu para o FC Porto, mas para ser sincero, não vinha muito feliz porque não conhecia o clube», resumiu.