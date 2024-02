Ricardo Quaresma apresentou esta semana o novo brinquedo que comprou para se divertir: um Ferrari 488 Pista, com 720 cavalos de potência e que vai dos 0 aos 100 em apenas 2,85 segundos e que atinge uma velocidade máxima de 340 kms/hora.

«Vale sempre a pena esperar, referiu o antigo craque nas redes sociais, referindo-se ao bólide com um preço em torno de 300 mil euros.

Refira-se que Quaresma é um verdadeiro apaixonado por carros de luxo, tendo passado pela sua garagem, entre outros, modelos como o Lamborghini Unos, o Bentley Continental, o Ford Mustang, o Lamborghini Gallardo e o Audi R8.

Recorde-se que quando jogava no FC Porto, o internacional português chegou a destruir a frente de um Maserati Quattroporte, quando bateu com ele num murro, já na estrada de acesso ao Centro de Treinos do Olival.

Poucos depois depois, e em entrevista ao Maisfutebol, o então jogador do FC Porto desvalorizou o acidente. «O importante é que nada me aconteceu. Maserati há muitos, Quaresma só há este.» Nessa mesma semana comprou um Porsche Cayenne.