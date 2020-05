Quentin Beunardeau rescindiu contrato com o Desportivo das Aves em abril, devido a salários em atraso. O guarda-francês cumpria a segunda temporada ao serviço do clube e ficou agradado com o nível do futebol português.

«Fui surpreendido pelo nível do campeonato português, que é relativamente alto. Quando se joga contra o FC Porto, o Benfica, o Sporting, o Vitória de Guimarães, o Sporting de Braga…», salientou o guardião, acrescentando: «O FC Porto e o Benfica jogam na Liga dos Campeões e são grandes clubes que podiam competir facilmente pelo topo da Ligue 1, com a exceção do Paris Saint-Germain. Não posiciono o campeonato português acima do francês, mas é um campeonato muito competitivo.»

Em entrevista ao Foot Mercato, o francês mostrou-se preocupado com o futuro da sua antiga equipa. «Faltam dez jogos e o Aves está a nove pontos do primeiro clube acima da linha de água. Para além disso, até corre o risco de perder pontos devido aos salários em atraso. Se isso acontecer, vai ser mesmo muito complicado», disse.

Beunardeau ficou em Braga, enquanto analisa opções para o futuro, e considera que a França tomou uma boa decisão com o fim imediato do campeonato. Se ainda estivesse vinculado ao Desportivo das Aves, o guarda-redes de 26 anos admite que «voltaria a jogar, mas com medo.»