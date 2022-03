A Liga Mexicana de Futebol suspendeu os três jogos marcados para este domingo, depois de graves confrontos entre adeptos do Querétaro e o Atlas de Guadalajara, no sábado à noite, no Estadio Corregidora.



As autoridades mexicanos confirmam 22 pessoas feridas, nove delas com gravidade, mas a imprensa local avança com a informação de vários mortos, ainda por anunciar.



Os confrontos começaram ao minuto 63, numa altura em que a equipa da casa vencia por 1-0. Os seguranças permitiram que o público se refugiasse no relvado, levando a que os jogadores voltassem aos balneários e obrigando à interrupção da partida.



A confusão continuou no relvado, de forma generalizada: «Anuncio a suspensão dos restantes jogos da nona jornada em solidariedade com os afetados», disse o presidente da Liga Mexicana de Futebol, Mikel Arriola.



«A Liga condena os acontecimentos no estádio La Corregidora; é uma situação de grave violência que nos obriga a agir energicamente. Os responsáveis pela falta de medidas de segurança no estádio serão punidos de forma exemplar», concluiu Arriola.