O Santa Clara vai converter os quilómetros percorridos no jogo do passado fim de semana com o Portimonense em quilos de alimentos para animais.

Cada quilómetro equivale a um quilo de alimentos e a soma será doada à Associação Cantinho dos Animais durante a próxima semana.

«Não somos apenas pontapés na bola. Temos plena consciência do papel social que desempenhamos na sociedade civil e é nossa responsabilidade ajudar o povo açoriano», afirmou Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, em declarações reproduzidas no site do clube açoriano.