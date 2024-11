O futebol português esteve concentrado na noite desta segunda-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde decorreu a Gala das Quinas de Ouro 2024, na qual foram entregues os galardões que premeiam a «excelência de ser português», sob o lema «Portugal eu sou».

Aproveitando a pausa das competições profissionais e a concentração das seleções nacionais na Cidade do Futebol, a Federação Portuguesa de Futebol, em parceria com o Sindicato de Jogadores e a Associação de Treinadores, conseguiu juntar a «nata» do futebol português, mas também do futsal, do futebol de praia e de outras modalidades que elevaram o nome de Portugal no último ano.

Uma cerimónia que contou com as principais personalidades do futebol português, começando pelos internacionais que foram convocados por Roberto Martínez para os próximos compromissos da Liga das Nações, com homenagens às carreiras de jogadores como Rúben Dias, Diogo Costa, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

Homenagem também aos treinadores que estiveram em destaque, a começar por Ruben Amorim que viajou esta segunda-feira para Manchester, para a nova etapa na sua carreira, mas enviou uma mensagem-vídeo em que antecipa «muitas saudades do futebol português».

As Quinas de Ouro também homenagearam os clubes portugueses, com as presenças dos presidentes do Benfica (Rui Costa), Sporting (Frederico Varandas), Vitória (António Miguel Cardoso) e Sp. Braga (António Salvador), notando-se apenas a ausência de André Villas-Boas, com o FC Porto a estar representado pelo gestor-executivo Henrique Monteiro.

Além de Ruben Amorim, Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, também foi homenageado, num ano em que bateu o recorde de vitórias consecutivas à frente de um clube (34), tal como Rui Jorge, pela já longa carreira ao serviço dos Sub-21.

A fechar a cerimónia, Fernando Gomes, presidente da FPF, chamou Cristiano Ronaldo ao palco para premiar o internacional com as Quinas de Platina, «um embaixador de excelência do nosso país».

O internacional português recebeu o prémio de crianças que jogam no Andorinha, o primeiro clube de Cristiano Ronaldo ainda na Madeira. «Vamos ver se sai alguma coisa de jeito, já é uma da manhã na Arábia e a esta hora já estava a dormir. A ver se sai alguma coisa, ainda por cima a minha filha faz anos hoje. É um grande orgulho receber este troféu, não vejo como um fim, mas como um começo», começou por destacar.

«Quando cheguei à seleção o meu primeiro objetivo era a primeira internacionalização, depois 10, 25, 50, depois começas a pensar, porque não 150 ou 200. Depois de ganhar Bolas de Ouro e tantos prémios posso dizer que não há nada melhor do que representar a seleção. Fico dececionado com alguns jogadores que não querem representar a seleção. Oiço muitas pessoas a dizer que Portugal é um país pequeno, mas Portugal é um país grande, tem tudo», destacou ainda CR7 a fechar a cerimónia.

Os prémios das Quinas de Ouro 2024

Pepe (ex-internacional e embaixador da FPF)

Diogo Costa (Seleção/FC Porto)

Rúben Dias (Seleção(Manchester City)

Vitinha (Seleção/PSG)

Jorge Jesus (Treinador do Al Hilal)

Filipa Patão (Treinadora do Benfica)

Ruben Amorim (ex-treinador do Sporting)

Pastéis da Bola (futebol de praia feminino)

SC Braga (futebol de praia masculino)

Benfica (futsal)

Sporting (futsal)

Alverca (futebol)

Santa Clara (futebol)

Sporting (futebol)

Benfica (futebol)

Seleção de Portugal de Futebol de Praia

João Matos (Futsal)

Bernardo Silva (Seleção/Manchester City)

Bruno Fernandes (Seleção/Manchester United)

Rui Jorge (Selecionador Sub-21)

Carlos Godinho (diretor desportivo da FPF)

Mónica Jorge (selecionadora feminina)

Iuri Leitão e Rui Oliveira (ciclismo/Jogos Olímpicos)

Rui Oliveira (ciclismo/Jogos Olímpicos)

Miguel Monteiro e Cristina Gonçalves (atletas paralímpicos)

José Manuel Constantino (ex-presidente do Comité Olímpico Português)

Cristiano Ronaldo (Quinas de platina)