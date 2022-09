A Casa do Benfica de Loures, campeã europeu em título de futebol de praia, lamentou esta sexta-feira não ter sido convidada pela Federação Portuguesa de Futebol para a Gala das Quinas de Ouro que decorreu, na passada terça-feira, na Cidade do Futebol.

Num comunicado assinado pela presidente da instituição, Paulo Almeida, a Casa do Benfica de Loures anuncia que vai «refletir» sobre «a importância do seu projeto para o desenvolvimento da modalidade».

Recordamos que o futebol de praia foi alvo de vários prémios na festa do futebol promovida pela Federação Portuguesa de Futebol, mas o campeão da Europa foi de facto esquecido.

O comunicado na íntegra:



"A direção da Casa do Benfica de Loures vem por este meio comunicar a todos os seus sócios, adeptos e simpatizantes que não marcou presença na gala Quinas de Ouro 2022 no passado dia 20 de setembro por não ter recebido convite por parte da entidade promotora.



A Casa do Benfica de Loures lamenta que a entidade organizadora não tenha convidado o atual clube campeão europeu de futebol de praia, uma modalidade sob a sua égide.



Sendo esta mais uma situação a pautar a nossa presença no futebol de praia, a Casa do Benfica de Loures vê-se obrigada a refletir acerca da importância do seu projeto para o desenvolvimento da modalidade."