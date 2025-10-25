Rui Borges e Francisco Trincão foram dois dos muitos premiados na gala das Quinas de Ouro, que decorreu este sábado, na Cidade do Futebol.

A cerimónia da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) distinguiu os melhores de 2024/25 em diversas categorias e contou com a parceria do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF). O técnico do Sporting recebeu o prémio de treinador do ano e o internacional português o prémio de melhor jogador, na vertente masculina.

No feminino, Filipa Patão foi distinguida como a melhor treinadora e Andreia Faria recebeu o prémio de jogadora da temporada, sendo que Luís Godinho levou para casa o galardão de melhor árbitro de 2024/25. Entre os restantes premiados, destaque para Roberto Martínez (Medalha Mérito Desportivo), Reinaldo Teixeira (Medalha Bons Serviços) e as homenagens a Diogo Jota, Jorge Costa e Jorge Nuno Pinto da Costa.