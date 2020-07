Depois das duras palavras de Lionel Messi sobre a derrota do Barcelona frente ao Osasuna, à mesma hora em que o Real Madrid confirmava o título de campeão espanhol, o treinador Quique Setién falou sobre o jogo e deixou o futuro em aberto.

«Concordo com Leo [Messi] em algumas coisas. Temos de fazer autocrítica, porque se não melhorarmos, teremos problemas», afirmou aos jornalistas.

«O Real Madrid fez o que tinha a fazer. Após a paragem não perdeu e isso tem muito mérito, mas nós ajudamos muito a que eles ganhassem a Liga. Temos de fazer autocrítica, começando pelos jogadores», apontou o técnico.

«Estamos tristes e frustrados. A derrota é completamente injusta e acho que é demasiado. No fundo, é aquilo que nos aconteceu noutros tantos jogos. Conseguimos encostar o adversário à área, controlar todas as fases, mas não soubemos encontrar o caminho para o golo. Se calhar foi isso que nos impediu de conquistar pontos para permanecer na luta com o Real Madrid», adiantou Setién, dizendo depois: «Espero treinar o Barcelona na Liga dos Campeões, mas não sei se isso irá acontecer...»

«Sou o principal responsável. Sinto-me com capacidade e com energia. Estou convencido de que vamos ser uma equipa diferente e vamos enfrentar a Liga dos Campeões com uma atitude anímica elevada. Até aí posso controlar. Mais do que isso, não. Já vivi situações assim. Desgasto-me com o que tenho de me desgastar», frisou.