Foi há 35 anos, a 11 de setembro de 1985, que Rabah Madjer se tornou jogador do FC Porto.

O avançado argelino inscreveu o seu nome num dos períodos mais dourados da história dos dragões. Sagrou-se tricampeão nacional, venceu duas Taças de Portugal, duas Supertaças e esteve nas conquistas internacionais da Taça dos Campeões Europeus e Taça Intercontinental, tendo marcado em ambas as finais, uma delas com o célebre golo de calcanhar.

O Maisfutebol, em parceria com a Dugout, mostra-lhe alguns dos melhores momentos do argelino no FC Porto: