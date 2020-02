O Bayer Leverkusen, que vai defrontar o FC Porto na próxima quinta-feira para os 16 avos de final da Liga Europa, recorreu às redes sociais para enviar uma mensagem de força a Moussa Marega, alvo de insultos racistas no jogo com o V. Guimarães no domingo.

«Ansiosos por receber-vos em Leverkusen esta semana, Marega e FC Porto», pode ler-se numa publicação na qual condena o racismo.

A 1.ª mão dos 16 avos de final realiza-se na Alemanha, sendo que a 2.ª, marcada para o Dragão, joga-se a 27 de fevereiro.