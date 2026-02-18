O caso de Prestianni/Vinicius chegou à Fórmula 1, com Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, a recorrer às redes sociais para manifestar-se solidário com o jogador brasileiro do Real Madrid.

Numa story publicada no Instagram, o piloto britânico junta uma nota de pêsames dirigida à morte do ativista Jesse Jackson, político norte-americano que lutou pelos direitos civis ao lado de Martin Luther King, para juntar uma publicação em defesa do jogador brasileiro.

«Estamos contigo, Vinicius», escreveu Lewis Hamilton.