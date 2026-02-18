Racismo
Há 7 min
Caso Prestianni chega à Formula 1: Lewis Hamilton solidário com Vinicius
Piloto da Ferrari publicou «story» a manifestar apoio ao jogador do Real Madrid
O caso de Prestianni/Vinicius chegou à Fórmula 1, com Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, a recorrer às redes sociais para manifestar-se solidário com o jogador brasileiro do Real Madrid.
Numa story publicada no Instagram, o piloto britânico junta uma nota de pêsames dirigida à morte do ativista Jesse Jackson, político norte-americano que lutou pelos direitos civis ao lado de Martin Luther King, para juntar uma publicação em defesa do jogador brasileiro.
«Estamos contigo, Vinicius», escreveu Lewis Hamilton.
