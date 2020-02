Já depois de concluída a conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Benfica com o Shakthar, Bruno Lage, técnico das águias, pediu a palavra para se pronunciar sobre o episódio de racismo vivido por Marega em Guimarães.

«Não é apenas uma situação de racismo, mas mais de civismo. Há tanta gente que gosta de futebol e, depois, alguns de nós, andam no futebol, mas não gostam de futebol. Temos de olhar para isto com sentido de responsabilidade tremendo», começou por dizer Bruno Lage.

«Não é só esta situação do Marega, mas tudo o que se vai vivendo. Parece perfeitamente natural ou normal um estádio cheio chamar nomes a um árbitro ou a um treinador. Nunca se pensou nisso, até ao momento em que o mundo parou para pensar nisto», observou.

De resto, Bruno Lage foi perentório quanto ao papel que todos os intervenientes no futebol devem ter: «Este caso não é único. Todos nós, os intervenientes no futebol, temos de nos juntar, porque juntos somos mais fortes. Temos um poder muito mais forte do que pensamos, para tentar transmitir bons valores. Este seria um bom momento para refletirmos sobre isto», concluiu.