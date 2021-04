A situação vivida por Diakhaby no Cádiz-Valência está a correr o mundo, com o emblema ché a apresentar agora mais dados sobre o ocorrido. Num comunicado oficial, o clube garante que, em momento algum, os seus responsáveis pediram aos atletas para voltarem ao jogo.



Na versão do Valência, o jogo apenas foi retomado devido às ameaças efetuadas pelo árbitro sobre as consequências que um eventual abandono poderia acarretar.



Juan Cala, o alegado agressor verbal, garante não ter insultado Diakhaby.



Pode ler toda a mensagem divulgada esta noite pelo Valência:



1. Mouctar Diakhaby tornou-se hoje em mais uma vítima do racismo no futebol.



2. Após sofrer um insulto racista intolerável, o Diajkhaby ainda recebeu o cartão amarelo por protestar.



3. Estamos orgulhosos do apoio que Diakhaby recebeu de seus companheiros e da decisão de deixar o campo em bloco.



4. Esperamos que este evento seja investigado.



5. Para nossa deceção, nenhuma decisão foi tomada.



6. O clube em nenhum momento incentivou os seus jogadores a voltarem ao campo. O árbitro comunicou aos jogadores as potenciais consequências de não retornar ao campo de jogo. Os jogadores, forçados a jogar depois da ameaça de penalização, decidem retornar ao campo de jogo.



7. Diakhaby pediu aos seus companheiros que voltassem ao campo e lutassem. Os seus colegas respeitaram a sua vontade.



8. O que aconteceu hoje não deve acontecer novamente no futebol.



9. O Valência CF é contra o racismo e expressa o seu total apoio a Diakhaby. Hoje é um dia triste para o nosso desporto.



10. O que perdemos hoje não foi um jogo. Hoje perdeu-se o respeito e o espírito do futebol e do desporto.